Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Meteoroloji'den bu iller için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

'den bu iller için son dakika ve sağanak yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü, yurt geneline ilişkin tahmin raporlarını son dakika olarak açıkladı. Temmuz ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde, birçok bölgede sıcaklık değerleri yükselirken; sağanak yağışlar ise zaman zaman etkisini hissettiriyor. Bu doğrultuda da, 'Bugün hava durumu nasıl olacak?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. MGM de, gün içerisinde beklediği tahminleri resmi internet sitesi üzerinden duyururken, bazı iller için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji tarafından ülke genelindeki sıcaklıklarda önemli bir değişik olmayacağı da belirtilirken; yağışlara neticesinde oluşabilecek ani sel, su baskını, ve ulaşımda aksamalara karşı da vatandaşların tedbirli olunması istendi. Sizler için haberimizin detaylarından, 26 Temmuz 2019 Cuma gününe ilişkin Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerini görüntüleyebilir, merak ettiğiniz illerin sıcaklık değerlerini bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.7.2019 07:10 Güncelleme Tarihi: 26.7.2019 07:13
Meteoroloji'den bu iller için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü, bugüne ilişkin beklediği tahmin raporlarını son dakika olarak duyururken, bazı iller için de sağanak yağış uyarısında bulundu. Yurt genelinde yüksek sıcaklıklar büyük ölçüde hissedilirken, kuvvetli yağışlar da zaman zaman etkisini gösterebiliyor. Bu da, önümüzdeki günlerde tatil ya da çeşitli planlar yapacak olan vatandaşları hava durumu hakkında detaylı bilgi edinmeye yönlendiriyor. Tam bu noktada ise, Meteoroloji tarafından bugüne ilişkin beklenen sıcaklık raporu açıklandı. Ülke genelindeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağını belirten MGM, Doğu Karadeniz'deki bazı illerde görülebilecek yağışlara dikkat çekti.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Sizler için hazırladığımız haberimizden, 26 Temmuz 2019 Cuma gününe ilişkin Meteoroloji'nin son dakika tahminlerini bulabilir, merak ettiğiniz illerin hava durumu değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji'den bu iller için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN