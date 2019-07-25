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MPİ çekiliş sonuçları açıklandı! 24 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı

Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için sonuçları heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Bugün de, Şans Topu çekiliş sonuçları büyük bir merak konusu oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından dün akşam gerçekleştirilen 24 Temmuz belli oldu. Bilet sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşlar, haberimizden sorgulama yapabilirler. İşte, 24 Temmuz MPİ çekilişi ile ilgili detaylar ve son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 25.7.2019 10:00
MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 24 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı

On binlerce şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi dün akşam gerçekleştirilen 24 Temmuz Şans Topu çekilişi ile sona erdi. Geçen hafta gerçekleşen çekiliş neticesinde Şans Topu sonuçları için ilgili daha da artmıştı. Dün akşam, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberlerinin hepsi sabah.com.tr'de!

MPİ ŞANS TOPU SONUÇLARI 24 TEMMUZ

MPİ Şans Topu çekilişinin hemen ardından sonuçlar Ankara'da ve dijital olarak Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.15 dolaylarında çekildi ve akabinde açıklandı.

İşte dün akşam yapılan çekilişte kazandıran şanslı numaralar...

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MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 24 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı
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