Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2. taksit ödemeleri için son gün ne zaman? GİB ile 2019 MTV taksit ödeme sayfası

MTV kısaltması ile anılan Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemeleri için zaman daralıyor. 31 Ocak'ta sona eren ilk dönem işlemlerinin ardından, ikinci taksit ödemelerinin sona ermesi için sayılı bir süre kaldı. Belirtilen süre dahilinde ödemelerin yapılmaması durumunda ise vatandaşlara gecikme faizi uygulanacak. Bu durumla karşılaşmamak isteyen bireyler ise GİB aracılığıyla 2. taksit vergilerini kolay ve hızlı bir şekilde yatırabiliyor.

2019 MTV 2. TAKSİT ÖDEMELERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?

Bilindiği üzere, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) İnternet Vergi Dairesi aracılığıyla borç hesaplama yapılabildiği gibi, MTV 2. taksit ödemesi de gerçekleştirilebiliyor. Haberimizin detaylarından merak edilen bilgilere ulaşabilir, GİB ile MTV ödeme ekranını görüntüleyebilirsiniz.