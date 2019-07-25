Nişanlı çiftin hayallerini sel aldı

BUGÜN NELER OLDU

Düzce'de17 Temmuz'da selin vurduğu Akçakoca ilçesi Nazımbey köyünde yaşayan Funda Bıçakçı (27) ve Fatih Bilge (28) iki ay sonra düğün yapmaya hazırlanıyordu. Ancak Funda Bıçakçı hazırladığı çeyizleri sel sularına kapıldı. El emeği göz nuru dantelleri dahil bütün çeyizini kaybeden Funda Bıçakçı gözü yaşlı SABAH'a konuştu. Babası Temel Bıçakçı ile birlikte evlerindeki 80 santimlik çamuru temizlemeye çalışan Funda Bıçakçı,"Yıllardır dantel oyaladım. Sofra bezlerimi, masa örtülerini tek tek yaptım. Mutfakta kullanmak için gerekli malzemeleri fındıkta çalışarak aldım. Sonra bir sel geldi bütün çeyizimi aldı gitti" dedi. Nişanlısı Fatih Bilge ise 2 ay sonra yapılacak düğünü ertelediklerini söyledi. Fatih Bilge, "Hayallerimiz şimdilik gitti. Ancak yeniden başlayacağız" dedi.Kızının çeyizinin yanı sıra ekili arazilerindeki ürünlerin, evindeki bütün eşyanın sel sularına kapıldığını belirten baba Temel Bıçakçı, "Sular o kadar hızlı geldi ki biz sadece canımızı kurtarabildik. Sel suları evimizin içindeki bütün eşyalarını aldık. Kızımın düğününe yardımcı olsunlar" dedi.