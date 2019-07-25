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Pantolon denerken 200 bin doları çalındı

Giriş Tarihi: 25.7.2019
Pantolon denerken 200 bin doları çalındı
Mardin'den İstanbul'a gelen S.B. (24) alışveriş yapmak için Zeytinburnu'nda bir mağazaya gitti. Beğendiği pantolonu denemek için kabine giren S.B. bir süre sonra aynaya bakmak için dışarı çıktı. Ancak mağdur kabine geri döndüğünde çantasının yerinde olmadığını fark etti. Mağdur S.B. hemen polisi aradı. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin daha önce 3 kez benzer suçlardan yakalanan Cezayir uyruklu Sıdı M. olduğunu tespit etti. Şüpheli Aksaray'da yakalandı. Şüphelinin üzerinden çalınan paranın 9 bin doları ele geçirildi. Adliyeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.
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Pantolon denerken 200 bin doları çalındı
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