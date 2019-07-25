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Resimli burada! En güzel resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın

Bir haftanın daha sonuna gelirken, İslam alemi Cuma gününe ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Her Cuma olduğu gibi bugün de vatandaşlar, resimli ile sevdiklerinin mübarek gününü tebrik edecekler. Bugün yapılan ibadetlerin yanı sıra yakınların ve akrabaların gönlünü almak ve onları hatırlamak da önem arz ediyor. Haberimizde en güzel resimli Cuma mesajları ve dualarını bulabilir ve , Facebook, MMS aracılığı ile sevdiklerinize gönderebilirsiniz. İşte en güzel hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri…

Giriş Tarihi: 25.7.2019 22:58 Güncelleme Tarihi: 25.7.2019 22:58
Resimli Cuma mesajları burada! En güzel resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın

Müslümanların bayramı olan Cuma günlerinde eller semaya kaldırılıyor ve ibadetlerde bulunuluyor. Dua ve ibadetlerin yanı sıra sevdiklerin bu Mübarek günü tebrik ederek onları mutlu etmek de önemli. Bu nedenle vatandaşlar her Cuma resimli Cuma mesajları ve dualı görseller araştırıyorlar. Siz de haberimizden en güzel resimli hayırlı Cumalar mesajlarını seçebilirsiniz ve yakınlarınıza ya da akrabalarınıza bu mesajlar arasından en beğendiklerinizi gönderebilirsiniz.

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Resimli Cuma mesajları burada! En güzel resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın
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