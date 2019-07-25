Resimli Cuma mesajları burada! En güzel resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın

Müslümanların bayramı olan Cuma günlerinde eller semaya kaldırılıyor ve ibadetlerde bulunuluyor. Dua ve ibadetlerin yanı sıra sevdiklerin bu Mübarek günü tebrik ederek onları mutlu etmek de önemli. Bu nedenle vatandaşlar her Cuma resimli Cuma mesajları ve dualı görseller araştırıyorlar. Siz de haberimizden en güzel resimli hayırlı Cumalar mesajlarını seçebilirsiniz ve yakınlarınıza ya da akrabalarınıza bu mesajlar arasından en beğendiklerinizi gönderebilirsiniz.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI İÇİN TIKLAYINIZ