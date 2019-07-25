Rüyada evlenmek ile ilgili birçok yorum vardır. Hem olumlu hem olumsuz yorumlar rüyayı gören kişiye ya da rüyanın durumuna göre değişir. Rüyada evlenmek; borca girmeye, üzüntüye kedere işaret eden bir grup yorumcu varken bunun tam tersi yorumlar da yapılmıştır. Eğer kişi tanıdığı biri ile evleniyorsa maddi anlamda geçimine yardımcı olacaktır ancak tanımadığı biriyle evleniyorsa bu kişinin taşınacağı anlamına gelir. Peki rüyada evlenmek ne anlama gelir? Rüyada evlenmenin anlamları nelerdir? İşte detaylar..

RÜYADA EVLENMEK

Rüyada evlendiğinin görülmesi Allah tarafından alınacak bir yardıma delalet etmektedir. Bu anlamda rüyaların en anlamlısı ve en güzellerinden biridir. Rüyada evlenmek. Kişi rüyasında daha önce ölmüş olan bir kişi ile izdivaç gerçekleştiriyor ise daha öncelerden umutsuz olarak gördüğü bir olayı gerçekleşeceğini bilmelidir. Rüyada annesini tanımadığı bir adam ile evlendiğini gören kişi mallarının büyük bir bölümünü kaybedecektir. Şeklinde yorumlanmaktadır. Çocuğu olan bir kadın rüyada evlendiğini görmüş ise çocuğunu evlendireceği zaman yakınlaşmıştır.

RÜYADA EVLENMEK, GELİNLİK GİYMEK

Rüyada evlenip gelinlik giydiğini gören kişi eğer bekar biri ise yakında evlenecektir. Eğer gelinlik ışıltılı ve parlak ise ömür boyu mutlu olunacak bir evliliğe delalet ederken, kirli ve çamurla dolu bir gelinlik giymek ise sonu kötü bitecek bir evliliğe delalet etmektedir. Rüyada temiz gelinlikler içerisinde evlenildiğinin görülmesi daima güzelliktir. Çünkü gelin huzur, mutluluk, saflık ve güzelliğe yorumlanmaktadır. Bu sebeple güzel bir gelinlik içinde evlilik gerçekleştirilmesi kişi için çok güzel şeyler olacak demektir. Kişi eğer kendini ya da evleneceği bir kişiyi yırtık bir gelinlik içerisinde görmüş ise bu evliliğin belirsiz olduğu ve soru işaretleri barındırdığı şeklinde yorumlanmaktadır.

RÜYADA EVLENDİĞİNİ GÖREN KADIN

Rüyada evlendiğini gören kadın ya da bir kadının evlendiğini görmesi, iki farklı şekilde yorumlanır. Rüyayı gören kişi, hamile bir kadınsa eğer, hayırlı bir kısmet ile karşılaşacağına tabir eder. Eğer rüya sahibi, bekar bir kadın ise, iş hayatında ya da eğitim hayatında çok büyük bir başarı yakalayacağına ve çok hayırlı kişiler ile tanışacağına delalet edilir.

RÜYADA EVLENDİĞİNİ GÖREN BEKAR

Kişi bekar ise kısa süre içinde evleneceğine işaret eder. Rüyasında gelinlik giyerek evlendiğini gören kişinin mutlu ve huzurlu bir evlilik yaşayacağı yorumlanmaktadır. Allah tarafından alınacak yardımı göstermektedir.

RÜYADA EŞİNİN EVLENDİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada eşinin evlendiğini görmek, bazı alimlere göre aile hayatınızda yaşanılacak huzursuzlukların ve bazı atışmaların habercisidir. Bazı tabirciler içinse bu rüya evliliğinizin daha da sağlamlaşacağını ve karı koca arasındaki sevgi ve saygının artacağını göstermektedir. Rüyanızda eşinizin en yakın arkadaşınızla evlendiğini görmek, eşinizin yapacağı bir günaha veya evlendiği kişinin yuvasında huzurunun bozulmasına işarettir. Rüyada eşini kendisi evlendiren kimse, aile huzurunu sağlamak için elinden gelen her şeyi yapar ve mutlu bir yuva oluşturabilmek için çeşitli zorluklara katlanır. Rüyada eşinin tanımadığınız bir kadınla evlendiğini görmeniz, bazı sıkıntılar yaşayacağınıza ve bu sıkıntılardan ailenizin de mutsuz olacağına delalet eder.

RÜYADA EŞİYLE EVLENMEK

Rüyada eşiyle tekrar evlendiğini görmek, sevdiklerinizle yeniden sohbet ve muhabbet içerisinde olmaya yorumlanır. Bir süredir aranızda soğuk rüzgarlar esen kişilerle tekrar eski muhabbet ve neşe geri gelir. Aileniz de bir süredir devam eden sorunları aşarak yeniden birbirinizle zaman geçirmekten keyif alacaksınız. Özel hayatınızda sizi mutlu edecek güzel haberler alabilirsiniz. Bekar olan biri için yeni bir aşkı müjdeler. Sevdiğinizi aileniz de destekleyecek ve hiçbir engel ile karşılaşmadan dünya evine gireceksiniz. Eğer evliyseniz, ilişkinizde önemli bir olay olabilir. İlişkinizde bazı sorunları çözmek için bir şeyi dile getirme cesareti gelecek. Artık sevdiğiniz şeyleri kabullenmek istemeyebilirsiniz. Bu da ilişkinizde artık bir şeylerin değişmesine ve sizin de mutlu olmanızı sağlayabilir.

Rüyada aynı eşle tekrar evlenmek, eşinizin izin vermediği bir şeyi artık kabul edebilir. Eğer sizi engellediği bir konu varsa bunu çözeceksiniz. Bundan sonra sizin isteklerinize karşı daha anlayışlı ve pozitif olabilir. Sizin mutluluğunuzu da göz önünde tutabilir. Ondaki bu değişim sizi şaşırtacak. Size olan saygı, güven ve sevgisi de artacak.