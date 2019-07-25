Rüyada ölünün dirilmesi! Rüyada ölülerin dirildiğini görmek ne anlama gelir?

Rüyada ölülerin dirilmesi, son derece çeşitli anlamlara sahiptir ve farklı şekillerde yorumlanır. Rüyada ölünün dirilmesi, umutların tamamen tükendiği bir konuda yeniden umutlanmayı ifade ederken, mutluluk kurulan hayallerin kabul olacağına da işaret eder. Öte yandan, rüyada ölünün canlanması da haneye gelin ya da damat geleceği şeklinde de yorumlanabileceği gibi, bebek geleceğini de müjdesi olarak kabul görür.

Ebu Saidü'l-Vaaz demiştir ki: Rüyada bir ölünün dirildiğini görmek, salâha ermeye ve hiç ummadığı yerden mesrur olacağı bir şeyin gelmesine delâlet eder.

Ibn-i Sirîn (rh.a.) demiştir ki: Rüyada bir ölünün dirilerek kendisine sen ölü müsün diye sorunca, hayır ben diriyim dediğini görmek, o ölünün ahiretteki saadetine ve güzel haline delâlet eder.

RÜYADA ÖLÜNÜN DİRİLMESİ VE KONUŞMAK

Hayatını kaybeden kişinin huzurlu bir ahiret hayatına sahip olması şeklinde yorumlanır ve anlamlı, güzel bir rüyadır. Bu kişi eğer size çok yakın biri ise, onun eksikliğini daha çok hissedebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda onunla konuşmak, dertleşmek isteyebilir; anılarınızı özlemle anabilirsiniz.

RÜYADA ÖLÜNÜN MEZARDAN ÇIKTIĞINI GÖRMEK

Uzun süredir görmediğiniz ve iletişiminizin eksildiği insanları ile bir araya gelmek, konuşmak anlamını taşır. Bu görüşme, mevcut problemi çözmek için konuşmanız şeklinde de yorumlanabilir.

RÜYADA ÖLMÜŞ ANNENİN DİRİLDİĞİNİ GÖRMEK

Hayırlı bir evlat olmaya ve anneniz hayatta olsa sizinle gurur duyacağına yorumlanır. Şu günlerde yaşadığınız bir mutluluğu anneniz ile paylaşmak isteyebilir ve bunun için de üzüntü duyabilirsiniz. Hayatınızda hayırlı bir gelişme olabilir.

RÜYADA ÖLMÜŞ BABANIN DİRİLDİĞİNİ GÖRMEK

Maddi konularda daha da güçlenmek ve özellikle mesleki hayatta çok daha başarılı olmaya yorumlanır. Örneğin iş hayatında yükselişiniz sizi gururlandırabilir, babanız hayatta olup onun da sizin bu başarınıza şahit olmasını isteyebilir, üzüntü duyabilirsiniz.