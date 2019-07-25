Rüyada papağan görmek ne anlama gelir? Rüyada papağan ısırması...

Rüyada papağan görmek, son derece çeşitli anlamlara sahiptir ve farklı şekillerde yorumlanır. Rüyada papağan kuşunun görülmesi, gayri meşru işler yapan, haram kazanç elde eden ve kötü işlerle meşgul olan bir erkeğe, bazen de ilim öğrenmeye meraklı bir âlime işaret eder. Papağan yakalamak ise kısmet olarak tabir edilir. Öte yandan, rüyada papağan ısırması da yakın zamanda dost görünümlü ancak gerçekte kötü huylu biri tarafından zarar göreceği olarak kabul görür.

Rüyada papağan görmek, sadece bir kadını ya da bir erkeği ifade etmez, her ikisini de simgeler. Rüyasında papağan gören kişinin bazen gayri meşru işler yapan, haram para kazanan, kötü işlerle meşgul olan bir erkeğe, bazen de ilim öğrenmeye meraklı bir âlime işaret eder.

RÜYADA PAPAĞAN YAKALAMAK

Rüyada papağan yakalamak, kısmet olarak tabir edilir. Rüyasında papağan yakaladığını gören kişinin duygusal açıdan güzel ve mutlu edici gelişmelere neden olacak tesadüflerle karşılaşacağına delalet eder. Ayrıca rüyasında bir papağan yakaladığını gören kişinin eline geçecek olan büyük bir fırsata işaret eder.

RÜYADA PAPAĞAN KUŞU ÖLDÜRMEK

Rüyada papağan öldürmek, rüyayı gören kişinin sevdiği insanlardan birinin ölümünü görerek çok üzüleceğine işaret eder. Ayrıca rüyasında papağan öldürdüğünü gören kişinin harcamalarında düzensizlik olacağına ve bütçesinin kötüleşerek maddi sıkıntı çekmeye başlayacağına işaret eder.

RÜYADA PAPAĞAN ISIRMASI GÖRMEK

Rüyada papağan ısırması görmek rüya sahibinin kazancının artacağına, verimli ve faydalı işlerle uğraşacağına, sevinçli haberler alacağına delalet eder. Rüyasında papağan ısırması gören kişinin yakınında bulunan, dost görünümlü ancak gerçekte kötü huylu biri tarafından zarar göreceğine işaret eder.