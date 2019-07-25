Sitede çıkan kavgada nişanlı çift 10 kişi tarafından dövüldü!

Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'ndeki olay, 14 Temmuz Pazar günü saat 18.30 sıralarında yaşandı. Bir sitede oturan Çiğdem K., çocuklarına tekme attığı iddiasıyla komşusu Hatice D.'yi telefonla arayarak, havuz başına çağırdı. Havuz başına gelen Hatice D., bir anda kendisini çağıran komşusu ve yanındaki 3 kadının saldırısına uğradı. Durumu gören Osman Erdoğan olaya müdahale edip, nişanlısı Hatice D.'yi korumaya çalıştı.

Antalya'da nişanlı çift, havuz başında aynı aileden 10 kişi tarafından bayılıncaya kadar böyle dövüldü





BAYILANA KADAR VURDULAR



Bu sırada havuz kenarında oturan Çiğdem K.'nin yakınlarından Talat K., Osman Erdoğan'a yumruk attı. Kavgaya Çiğdem K.'nin yakınları Fatma B., Murat A., Fuat K., Ecem K., Derya K., Ergin İ., Hatice İ. ve Şeref K. da karıştı. Hatice D. aldığı darbeler nedeniyle bayıldı. Osman Erdoğan, bayılan nişanlısını üzerine kapanarak, darbelerden korumaya çalıştı. Buna rağmen kalabalık grup, Erdoğan ve nişanlısını dövmeye devam etti.



Site sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Osman Erdoğan ve nişanlısını, ailenin elinden kurtardı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Osman Erdoğan ve Hatice D., hastaneye götürüldü. Darp raporu alan çift, Çiğdem K., Talat K., Fatma B., Murat A., Fuat K., Ecem K., Derya K., Ergin İ., Hatice İ. ve Şeref K.'den şikayetçi oldu.



'EV ARIYORUZ'



Nişanlısının olaydan çok etkilendiğini ve siteye girmek istemediğini belirten Osman Erdoğan, "Taşınmak için ev arıyoruz" dedi. Hatice D. ise iddia edildiği gibi Çiğdem K.'nin çocuğuna vurmadığını, ailenin önce nişanlısına saldırdığını sonra da kendisini bayıltıncaya kadar dövdüklerini anlattı.



Havuz başındaki kavga anı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.