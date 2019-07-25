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Son dakika dehşet! Babasının silahı ile oynarken... Kız çocuğu kurtarılamadı

Son dakika haberi... 'nın Akçadağ ilçesinde babasının silahı ile oynarken kendini vuran 14 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2019 19:19
Son dakika dehşet! Babasının silahı ile oynarken... Kız çocuğu kurtarılamadı

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Keklikpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Keklikpınarı Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Elif Gültekin evde babasının silahıyla oynarken kendini vurdu. Silahın ateş almasıyla göğüs kısmında yaralanan Elif Gültekin yakınları tarafından Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayan 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Gültekin'in cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Son dakika dehşet! Babasının silahı ile oynarken... Kız çocuğu kurtarılamadı
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