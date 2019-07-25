Son dakika haberi: Konya'da akılalmaz olay! 10 saniyede 50 kilo altını...

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Konya'da altın kampanyası başlatarak ucuz altın satan kuyumcu, topladığı ziynet eşyalarıyla kaçtı. Olay, 23 Temmuz Salı günü Konya'nın Karatay ilçesinde tarihi Bedesten Çarşısı Sarraflar Çarşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 10 yıldır çarşıda kuyumculuk yapan Musa G. (38), ucuz altın satışı kapsamında fırsat çadırı açacağını ve kampanya sonrası geri vereceğini söyleyerek çarşı esnafından yaklaşık 20 kilo altın aldı. Kampanya broşürleriyle İstanbul'daki altın toptancılarına giden Musa G, yüklü miktarda ödünç altın alarak Konya'ya geldi.Kampanyayı başlatan ve ikramlarda bulunarak vatandaşların ilgisini çeken Musa G, kampanyayı son gününde bir gün daha uzattı. Yüklü miktarda altın toplayan Musa G., kardeşinin üzerinden de 300 bin lira kredi çekti. Kampanya sonrası mesai bitiminde iş yerini kapatan Musa G., akşam 22.00 sıralarında tekrar iş yerine gelerek altınları ve paraları topladığı iki bavulu alarak 10 saniye içerisinde iş yerinden ayrıldı. Dün sabah saatlerinde Musa G'nin iş yerini açmadığını fark eden komşu esnaf, kendisini merak ederek telefon ile ulaşmak istedi ancak telefonunun kapalı olması üzerine Musa G'nin yakınlarına ulaştı. Durumdan şüphelenen çarşı esnafı Musa G'nin komşu sarrafın güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde Musa G'nin dükkanına geldiği ve kısa süre sonra iki bavulla dükkandan çıktığı tespit edildi. Konya'daki mağdur esnaf Musa G. için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.