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HABERİ: Sapkınlığın fotoğrafları ortaya çıktı! Kızları köle olarak kullanan sapık davasında şoke eden detaylar

ABD'de devam eden davası ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşı küçük kızlara cinsel istismarda bulunan ve münasebet kölesi olarak kullanan ünlü uzun süredir dünyanın gündeminde yer alıyor. Olay ile ilgili devam eden mahkeme sürecinde bugün yeni kanıtlar mahkeme heyetine sunuldu. Kan donduran görüntülerin yayınlanmasının ardından işlenen suçların boyutu ortaya çıktı. İşte son dakika gelişmesinden dikkat çeken detaylar...

Giriş Tarihi: 25.7.2019 08:14 Güncelleme Tarihi: 25.7.2019 08:14
SON DAKİKA HABERİ: Sapkınlığın fotoğrafları ortaya çıktı! Kızları köle olarak kullanan sapık iş adamı davasında şoke eden detaylar

Uzun süredir dünya gündemini meşgul eden davası ile ilgili haberi geldi. Kızlara poz verdirerek fotoğraflarını çeken ve arkadaşları ile cinsel ilişkiye girmeye zorlayan şahsın ve arkadaşlarının yargılanmasına devam ediliyor. Mahkeme heyetine, görülen son celsede olay ile ilgili kanıt olarak görüntüler sunuldu. Kızların farklı aktiviteler yaparken fotoğraflarını çeken sapık ise iddiaları reddetti.

DEPREME YOL AÇTI

ABD'de depreme yol açan ve Trump'ın bir bakanının istifasına sebep olan kabustan, yeni kanıt görüntüleri yayımlandı.

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SON DAKİKA HABERİ: Sapkınlığın fotoğrafları ortaya çıktı! Kızları köle olarak kullanan sapık iş adamı davasında şoke eden detaylar
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