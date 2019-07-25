Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanacak! Milli Piyango Süper Loto bilet sorgulama 25 Temmuz – Son dakika haberler

Birçok vatandaşın merakla sonuçlarını beklediği 25 Temmuz Süper Loto çekilişi bugün Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Süper Loto çekilişi MPİ'nin resmi sitesinden canlı olarak takip edilebilecek. Sonuçlar belli olduğu anda buradan takip edebilirsiniz.

MPİ 25 TEMMUZ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi her hafta olduğu yine Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenecek ve şanslı numaralar saat 21:15'te belli olacak.

İşte Süper Loto'nun bu haftaki çekilişine ilişkin detaylar...