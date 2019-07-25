Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanacak! Milli Piyango Süper Loto bilet sorgulama 25 Temmuz – Son dakika haberler

çekiliş sonuçları açıklanacak! Süper Loto bilet sorgulama – Son dakika haberler

On binlerce şans oyunu tutkununun en büyük heyecan kaynaklarından çekilişinin bugün sonuçları için nefesler tutuldu. 2019 tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları az sonra belli olacak. İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek Süper Loto çekiliş sonuçları ve bütün son dakika gelişmeleri anında sabah.com.tr’de olacak. Bilet sorgulama işlemini çekilişin ardından haberimizden yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 25.7.2019 21:14 Güncelleme Tarihi: 25.7.2019 21:20
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanacak! Milli Piyango Süper Loto bilet sorgulama 25 Temmuz – Son dakika haberler

Birçok vatandaşın merakla sonuçlarını beklediği 25 Temmuz Süper Loto çekilişi bugün Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Süper Loto çekilişi MPİ'nin resmi sitesinden canlı olarak takip edilebilecek. Sonuçlar belli olduğu anda buradan takip edebilirsiniz.

MPİ 25 TEMMUZ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi her hafta olduğu yine Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenecek ve şanslı numaralar saat 21:15'te belli olacak.

İşte Süper Loto'nun bu haftaki çekilişine ilişkin detaylar...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanacak! Milli Piyango Süper Loto bilet sorgulama 25 Temmuz – Son dakika haberler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN