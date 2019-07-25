Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Yavru karacayı biberonla beslediler

Yavru karacayı biberonla beslediler

'ın Zara ilçesinde yaralı halde bulunan yavru karaca, tedaviye alındı. Yavru karacanın tedavisini yapacak üniversite öğrencileri, öncesinde biberonla besledi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2019 17:27
Yavru karacayı biberonla beslediler

İlçede ormanlık alanda köylüler, yaralı bir yavru karaca bulunca durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yavru karacaya ilk müdahaleyi yaparak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne getirdi.

ÖĞRENCİLER BİBERONLA BESLEDİ

3 günlük olduğu tahmin edilen karacanın tedavisini Yaban Hayatı Geliştirme Şube Müdürlüğü görevlilerinin yönlendirmesiyle Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri üstlendi. Öğrencilerin biberonla süt verdiği yavru karacanın, tamamen iyileştikten sonra doğaya bırakılacağı bildirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yavru karacayı biberonla beslediler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN