Yavru karacayı biberonla beslediler

İlçede ormanlık alanda köylüler, yaralı bir yavru karaca bulunca durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yavru karacaya ilk müdahaleyi yaparak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne getirdi.

ÖĞRENCİLER BİBERONLA BESLEDİ

3 günlük olduğu tahmin edilen karacanın tedavisini Yaban Hayatı Geliştirme Şube Müdürlüğü görevlilerinin yönlendirmesiyle Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri üstlendi. Öğrencilerin biberonla süt verdiği yavru karacanın, tamamen iyileştikten sonra doğaya bırakılacağı bildirildi.