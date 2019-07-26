Arabanın renk kodu nasıl bulunur? Arabanın renk kodu nerede yazar?

Siz de arabanızı herhangi bir nedenle boyatmak isteyen birçok insandan biri olabilirsiniz. Ancak arabanın renk kodu, boyatma işleminiz için oldukça önemlidir. Bu boya rengini tam olarak eşleştirmek için, aracınızdaki araç bilgi etiketinde listelenen renk koduna bakın. Alternatif olarak, aracınızla ilgili dokümantasyonda bulunabilecek bir seri numarası olan araç bilgi numarasını (VIN) bularak aracınızın renk kodunu öğrenebilirsiniz. Aracınızın boyasıyla tam olarak eşleşmesi için bir boya satıcısının sistemine arabanızın renk kodunu veya VIN değerini girin.

Öncelikle aracınızın içindeki otomobil bilgi etiketini bulun. 1980'lerden bu yana çoğu otomobil, araçla ilgili bilgileri tanımlayan bir çıkartma içerir. Bu etiket genellikle bir barkod içerir ve arabanızın markasını, üretim tarihini ve ülkesini ve diğer ilgili bilgileri listeler. Bilgi etiketinin arabanızda nerede olduğunu görmek için aracınızın el kitabına bakın veya arayın:

Kapı sökünüzün iç tarafında

Arabanızın kapısının iç tarafında

Sürücü tarafındaki iç çizgi üzerinde

Motorun önündeki kaputun altında

Arka tekerlek yuvasında, doğrudan lastiğin üzerinde

Aracınızın otomobil bilgi etiketinde ise Paint veya color kelimelerinin karşısında bu kod yer almaktadır. "Paint" veya "color" kelimelerini görmüyorsanız "C" kodunu arayın. Bazı araçlarda, boya renk kodları sadece bir kısaltma ile tanımlanacaktır. Genellikle renk gösteren "C" harfini arayın. Aracınızdaki ekstra süslemenin rengini belirten "Tr" kısaltmasını da görebilirsiniz.