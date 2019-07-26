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Arabanın renk kodu nasıl bulunur? Arabanın renk kodu nerede yazar?

Aracınızdaki çizik veya lekeleri arabanızın orijinal boya rengiyle kolayca kapatabilirsiniz. Aracını boyatmak isteyenler ya da boyayı kendi alıp bir tamircide boyatmak isteyenler otomobillerinin renk kodunu araştırıyorlar. Peki, arabanın renk kodu nerede yazar? İşte arabanızın renk kodunu bulabileceğiniz yerler ile ilgili bilmeniz gerekenler…

Giriş Tarihi: 26.7.2019 20:11
Arabanın renk kodu nasıl bulunur? Arabanın renk kodu nerede yazar?

Siz de arabanızı herhangi bir nedenle boyatmak isteyen birçok insandan biri olabilirsiniz. Ancak arabanın renk kodu, boyatma işleminiz için oldukça önemlidir. Bu boya rengini tam olarak eşleştirmek için, aracınızdaki araç bilgi etiketinde listelenen renk koduna bakın. Alternatif olarak, aracınızla ilgili dokümantasyonda bulunabilecek bir seri numarası olan araç bilgi numarasını (VIN) bularak aracınızın renk kodunu öğrenebilirsiniz. Aracınızın boyasıyla tam olarak eşleşmesi için bir boya satıcısının sistemine arabanızın renk kodunu veya VIN değerini girin.
Öncelikle aracınızın içindeki otomobil bilgi etiketini bulun. 1980'lerden bu yana çoğu otomobil, araçla ilgili bilgileri tanımlayan bir çıkartma içerir. Bu etiket genellikle bir barkod içerir ve arabanızın markasını, üretim tarihini ve ülkesini ve diğer ilgili bilgileri listeler. Bilgi etiketinin arabanızda nerede olduğunu görmek için aracınızın el kitabına bakın veya arayın:

  • Kapı sökünüzün iç tarafında
  • Arabanızın kapısının iç tarafında
  • Sürücü tarafındaki iç çizgi üzerinde
  • Motorun önündeki kaputun altında
  • Arka tekerlek yuvasında, doğrudan lastiğin üzerinde

Aracınızın otomobil bilgi etiketinde ise Paint veya color kelimelerinin karşısında bu kod yer almaktadır. "Paint" veya "color" kelimelerini görmüyorsanız "C" kodunu arayın. Bazı araçlarda, boya renk kodları sadece bir kısaltma ile tanımlanacaktır. Genellikle renk gösteren "C" harfini arayın. Aracınızdaki ekstra süslemenin rengini belirten "Tr" kısaltmasını da görebilirsiniz.

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Arabanın renk kodu nasıl bulunur? Arabanın renk kodu nerede yazar?
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