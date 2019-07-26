Bir ‘Ümit’ dede

İsviçre'de hayatını kaybeden Ümit Dilaver Ölmez'in mirasçısı ortaya çıkmayınca İsviçre ilanla Kütahyalı olan Ölmez'in yakınlarına ulaşmaya çalışırken, Kütahya'da yaşayan teknisyen Fikret Ölmez, "Benim akrabam olabilir" dedi. Ölmez, soyağacı inceleme sonucuna göre miras için başvuruda bulunacak.

Kütahya'da 1929'da doğan Ümit Dilaver Ölmez, İsviçre'nin Zürih kentinde hayatını kaybetti. Zürih Miras Hukuku mahkemesi, İsviçre vatandaşı olan Ölmez'in yakınlarına tebliğ amaçlı ve mirasçıların tespiti için gazeteye ilan verdi. Mahkeme, Ölmez'in babasının adının Ali Haydar, annesinin adının ise Münevver olduğunu ilanda belirtti. Anne ve baba tarafından dede ve ninelerinin isimleri ise bilinmiyor.







Bu durum Kütahyalı olan Ölmez'in memleketinde heyecan yarattı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan ve Türk Telekom'da teknisyen olarak çalışan 40 yaşındaki Fikret Ölmez, " Dilaver Ölmez bizim akrabamız olabilir. Yurt dışına giden yakınlarım vardı. İlçe Nüfus Müdürlüğü ile temas kurarak gerekli araştırmayı yapacağım. Soyağacı sonucuna göre miras için başvuruda bulunacağız" dedi.

İsviçre'de vefat eden Ümit Dilaver Ölmez'in soyundan gelen olmazsa anne ve babasının soyundan gelenlere, bu da olmazsa dede ve ninelerinin soyundan gelenlere miras verilecek.

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