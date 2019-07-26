Cevahir AVM saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? Cevahir çalışma saatleri neler?

Cevahir AVM Türkiye'nin en önde gelen alışveriş merkezlerinden biridir. Hem her kesime hitap etmesi hem de her ekonomiye uyması bakımından yurt içi ve yurt dışı ziyaretçisi bulunan Cevahir AVM sadece mağaza olarak değil yemek, sinema ve oyun alanları bakımından da oldukça geniş ve faydalı. Peki Cevahir AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte Cevahir çalışma saatleri..

CEVAHİR ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

HAFTAİÇİ VE HAFTASONU:

Açılış Saat: 10:00

Kapanış Saat: 22:00

UYARI: Ancak Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Arefe Günü gibi özel günlerde çalışma saatleri farklılık gösterebilir.