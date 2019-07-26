Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri burada!

Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il burada!

Müslüman alemi için pek çok önemi olan Cuma gününde vatandaşlar camileri dolduracak. Cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak edenler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, 26 Temmuz Cuma namazı saat kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il namaz saatleri...

Giriş Tarihi: 26.7.2019 09:25
Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri burada!

Bir hafta sonuna daha sağlıklı, mutlu, huzurlu şekilde ulaşmış olmanın sevincini yaşarken bugün ibadet için camileri dolduracak olan müslümanlar cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ederek araştırıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatlerini haberimizde bulabilirsiniz. Peki 26 Temmuz 2019 Cuma namazı saat kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il namaz saatleri burada!

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? (26 TEMMUZ 2019)

26 Temmuz Cuma namazı saatleri ile 3 büyük ilimiz İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatlerini haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri burada!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN