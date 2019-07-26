Diyarbakır'da yolcu minibüsü traktöre çarptı: 16 yaralı
Diyarbakır'da, yolcu minibüsünün parke taşı yüklü traktöre arkadan çarpması sonucu biri 3 aylık bebek 5'i ağır 16 kişi yaralandı. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ardından hastaneye kaldırıldı.
Giriş Tarihi: 26.7.2019 16:31Güncelleme Tarihi: 26.7.2019 16:32
Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Elazığ yolunda meydana geldi. Ahmet Kaçmaz yönetimindeki şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan 21 M 0227 plakalı minibüs, Mehmet Yıldırım yönetimindeki parke taşı yüklü 21 FA 841 plakalı traktöre arkadan çarptı.