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'de depremler: 8 ölü

'in kuzeyinde meydana gelen iki depremde en az 8 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2019 07:01 Güncelleme Tarihi: 27.7.2019 07:06
Filipinler'de depremler: 8 ölü

Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki Batanes eyaletinde yerel saatle 04.16'da 5,4 ve 07.00'de 5,9 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.

ONLARCA KİŞİ YARALANDI

Depremlerin ardından can kayıplarına dair bilgi verilmedi fakat uluslararası basında yer alan haberlerde en az 8 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi. Eyalet genelinde çok sayıda binanın depremden hasar gördüğü kaydedildi. Sarsıntıların ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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Filipinler'de depremler: 8 ölü
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