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ne kadar? Güncel belli oldu!

Fındık fiyatlarında uygulanacak 2019 taban fiyatları belli oldu. Fındık üreticisi artık hasat için gün sayıyor. Konu ile alakalı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Azerbaycan ve Gürcistan dünya fındık üretiminin yüzde 80'ini gerçekleştiriyor. Üç ülke olarak fındıkla ilgili işbirliği çalışmalarını başlattık. Böylece önümüzdeki dönemde fındığın dünya piyasalarında hak ettiği değeri sürekli kılmak amacıyla önemli bir adım atmış olduk. Peki ne kadar? İşte güncel fiyatlar

Giriş Tarihi: 26.7.2019 13:30 Güncelleme Tarihi: 26.7.2019 13:30
Fındık fiyatları ne kadar? Güncel 2019 Fındık fiyatları belli oldu!

Ordu ve Giresun, Trabzon başta olmak üzere Karadeniz'in geçim kaynağı ve en çok hasadı yapılan ürün olan fındık fiyatları açıklandı. Fındık üreticisinin merakla beklediği 2019 fındık fiyatları ne kadar oldu? Gelen son bilgiye göre bu yıl yüzde 50 randıman esasına göre Giresun kaliteli kabuklu fındık için taban fiyat 17 lira, Levant kaliteli kabuklu fındık için taban fiyat 16,5 lira oldu.

FINDIK FİYATLARI NE KADAR?

Bu yıl yüzde 50 randıman esasına göre Giresun kaliteli kabuklu fındık için taban fiyat 17 lira.

Levant kaliteli kabuklu fındık için taban fiyat 16,5 lira oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 2019 FINDIK FİYATLARINI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatlarını açıkladı. Toprak Mahsülleri Ofisi'ne (TMO) hasat dönemi başlamadan fındık alımı için görev verme kararı aldıklarını söyleyen Erdoğan, "Bu yıl fındıkta 700 bin ton rekolte bekleniyor.

Yüzde 50 randıman esasına göre Giresun kaliteli kabuklu fındık içi taban fiyatı 17 TL, levant kaliteli kabuklu fındık için taban fiyat 16. 50 TL olarak belirlendi. Buna kilogram balına yaklaşık 2 TL olan mazot ve gübre desteği ile alan bazlı destek de eklenecek. Böylece fiyatlar 19 TL ve 18.50 TL seviyesine gelecek." dedi.

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Fındık fiyatları ne kadar? Güncel 2019 Fındık fiyatları belli oldu!
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