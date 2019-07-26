2019 Gratis çalışma saatleri neler? Gratis saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Gratis mağazaları kampanyaları ile oldukça dikkat çekiyor. Özellikle kadınları cezbeden ürünler satan Gratis kapısında kuyruk oluşturan mağazalar arasında yer alıyor. Her saat ziyaretçi sayısı fazla olan Gratis mağazası uzun saatler çalışma saatlerine sahip. Buna göre; Gratis saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Çalışma saatleri nelerdir? İşte detaylar..

GRATİS SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR? 2019 GRATİS ÇALIŞMA SAATLERİ

Türkiye'de hizmet veren Gratis mağazaları her sabah 09:00'da açılır ve saat 21:00'a kadar açık kalır, öğle tatillerinde dönüşümlü olarak hizmet veren Gratis çalışanları sayesinde market kapanmaz. Genel olarak 21:00'da kapanan Gratis mağazalarının AVM'de olanları için ise kapanış saatleri 22:00.

GRATİS MARKETLERİ HAKKINDA...

"Gratis, müşterilerine en kaliteli ürünleri, en uygun fiyatla sunmak konusunda uzmanlaşmış bir markadır ve bu alanda hem müşteri deneyimi hem deTürkiye'nin dört bir yanındaki 500'ü aşkın mağazasıyla üst düzey servis kalitesi sunarak fark yaratmaya devam etmektedir.Güzellik ve bakım lüks değildir, her kadının bakımlı ve güzel olmaya hakkı vardır.

Bu nedenle Gratis, Gratis Beauty markasıyla her bütçeye uygun kaliteli kişisel bakım hizmeti sunmayı hedeflemektedir.Gratis Beauty; Gratis'e gelen binlerce kadına sadece birçok farklı markanın ürününü sunmak dışında, kendilerine güzel bakmaları için kusursuz cilt bakımı, kirpik, kaş, el ve ayak bakım uygulamaları ile güzellik deneyimi yaşayabilecekleri şık ve rahat bir ortam sunmayı amaçlamaktadır.

Kişisel bakım dünyasında ürün çeşitliliği, uygun fiyat ve kaliteli hizmet ile Gratis'te müşterilerimize yaşattığımız alışverişi deneyimini, güzellik ve bakımdaki yeni trendleri ve dünya markalarını en iyi fiyat, kalite ve müşteri deneyimi ile Gratis Beauty'de de sunarak kişisel bakım dünyasına farklılık getirmeyi hedefliyoruz."