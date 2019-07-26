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İneği kurtarırken can verdi

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2019
İneği kurtarırken can verdi
Muğla ?Seydikemer'de bir ineğin doğumunu sezaryenle gerçekleştiren veteriner hekim, seyyar kablodaki elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. İlçeye bağlı yaylada bulunan Ortaköy'de bir çiftçinin ineğinin doğum zamanı geldi. İnek bir türlü normal doğumunu gerçekleştiremeyince önceki gece 31 yaşındaki veteriner hekim Özlem Çelik'ten yardım istendi. İneği kurtarmak için hemen yatağından kalkıp yaylaya çıkan Çelik, ineğin doğumuna müdahale etti. İneğin hayatı tehlikeye girince Çelik, seyyar kablo ile çekilen ışık yardımı ile ineği ameliyata alıp sezaryenle doğumu yaptırdı. Son çalışmalarını yapan veteriner hekim, ahırda seyyar kablodaki akıma kapıldı. Hastaneye kaldırılan Çelik, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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İneği kurtarırken can verdi
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