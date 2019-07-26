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İnsan zinciri hayat kurtardı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2019
İnsan zinciri hayat kurtardı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi, vatandaşlar tarafından insan zinciri oluşturularak kurtarıldı. İlçenin Barınak mevkisinde uyarılara rağmen serinlemek için dalgalara aldırış etmeden denize giren bir kişinin akıntıya kapılarak sürüklendiğini fark eden kıyıda bulunan vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber vererek şahsı kurtarmak için harekete geçti. Dalgalar arasında zor anlar yaşayan şahsa ulaşmak için çok sayıda vatandaş el ele tutunarak zincir oluşturdu. İnsan zinciri oluşturan vatandaşlar, dalgalar ile mücadele eden kişiye ulaşarak denizden çıkardı. Boğulma tehlikesi geçiren şahıs, kıyıda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.
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İnsan zinciri hayat kurtardı
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