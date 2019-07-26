Kalpleri de bir

BUGÜN NELER OLDU

Sinop'ta yaşayan Salih Bostancı (70) ile Saniye Bostancı (67) tam 46 yıllık evli. Çift, 5 çocuk, 10 da torun sahibi. Salih Bostancı'nın aort kökünde kapakla birlikte genişleme vardı. İstanbul'da Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Hastanesi'nde çalışan yeğeni Seyfettin Keçe sayesinde Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Özgür Arslan'a ulaştılar. Salih Bostancı kontrollere gidip geliyordu. Sigarayı 20 yıl önce bırakmıştı. Hatta kendisini o kadar iyi hissediyordu ki ameliyat öncesinde doktoruna 'Benim bir şikayetim yok' dedi. 'Sizin şikâyetiniz yok ama yüzde 20 riskle yaşıyorsunuz' yanıtını aldı. Damarındaki baloncuk 5.3 mm olmuştu. Bir de kapak hastalığı vardı, o yüzden hiç bekletmeden ameliyat kararı verildi. Sinop'tan İstanbul'a oğullarının evine geldiler. İşte ne olduysa o ameliyat günü oldu.Eşi ameliyattayken oğullarının evinde olan Saniye Bostancı, 46 yıllık eşinin riskli ameliyatı nedeniyle stresten kalp krizi geçirdi. Aslında 4 damarı tıkalıydı fakat haberleri yoktu. Saniye Bostancı, "Oğlum bana sürekli 'Kahvaltıya kalk' dedi. 'Canım hiç bir şey istemiyor oğlum' dedim. Sadece bir bardak sıcak su istedim. Sıcak suyu içtim. Mide bulantım vardı. 'Hastaneye götürelim' dediler. Acile getirdiler beni. Hastanede serum taktılar. Hastaneden çıkınca yine 3-4 gün evde durdum. Kalbimin ameliyata hazırlanması, soğuması için bekletildim. O an ne olduğunu hiç anlamadım. Eşime üzülürken kendim kalp krizi geçirdim. Bir hafta içinde aynı hastanede aynı ameliyathanede aynı doktora ameliyat olup aynı odada yattık. Kaderimizde bu da varmış. Her şeyin başı sağlık. Allah daha kötü günlerimizi göstermesin" dedi.Bostancı çiftinin bilinçli davranarak hayatlarının kurtulmasına vesile olan yeğenleri Seyfettin Keçe ise konuyla ilgili şunları söyledi:"Dayım zaten 3-4 sene önce aort damarından dolayı Özgür Bey'e sürekli kontrole geliyordu. Kış dönemleri burada, yaz dönemleri Sinop'ta kontrollere gidiyordu. Artık son sınır olunca Özgür Bey ameliyat kararı verdi. Yengemin ise bildiğimiz bir hastalığı yoktu, onun da damarları tıkalı çıktı. İkisi birden aynı anda zor bir dönem atlatsa da deneyimli hekimlerimiz sayesinde ikisinin de benim çalıştığım hastanede, benim çalıştığım doktorlar sayesinde sağlıklarına kavuşmuş olmasından son derece mutluyum."SBÜ Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Özgür Arslan, "Salih Bey aort kökü cerrahisi, Saniye Hanım ise dört damar bypass ameliyatı oldu. Büyük ameliyatlar ve hasta uyumu çok önemli. Salih beyin ameliyatı hem aort kapağı, hem de büyük şah damarının baloncuk yapan kısmı değiştirilecek şekilde yapıldı. Sonrasında Saniye hanım da göğsün içinden alından atar damar bir de bacağından aldığımız toplardamarlar kullanarak yaptığımız dört damar bypass oldu. Bu yaş grubu için açık kalp ameliyatı zordur. Ortalama 4'er saat sürdü. Hastalarımın ikisi de çok iyi gayret ettiği için sonuç iyi oldu" dedi.Salih Bostancı, "Kendi hastalığımı unuttum, 46 yıllık eşime üzüldüm. Başta Özgür hocamız olmak üzere yeğenime ve tüm sağlık personeli arkadaşlara çok teşekkür ederiz" dedi.