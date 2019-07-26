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Kan donduran cinayetin şüphelileri adliyede

'de, dün gece Afganistan uyruklu bir erkek şahsın parçalara ayrılarak öldürülmesiyle ilgili yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2019 17:46
Kan donduran cinayetin şüphelileri adliyede
Alınan bilgiye göre, olay Erenköy Mahallesi Bozkaya Sokak'ta yaşandı. Tek katlı müstakil bir evde yaşayan Afganistan uyruklu Malik Gülen (27) ile Beitollah Tatlıdil (22) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Beitollah Tatlıdil, arkadaşı Malik Gülen'i önce bıçakla öldürüp, ardından parçalara ayırıp valizlere koyduktan sonra olay yerinden kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, gerçekleştirdikleri geniş çaplı çalışmalar ve güvelik kameraları incelemeleri sonrası Beitollah Tatlıdil'i saklandığı evde ve olayla ilgisi olduğu düşünülen 2 şüpheliyi yakalandı.
Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki sorgularının akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.
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Kan donduran cinayetin şüphelileri adliyede
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