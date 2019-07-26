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ne zaman? 2019 kaç gün oldu? ve tarihi hakkındaki tüm detaylar burada!

İslam alemi için son derece önemli olan mübarek ne zaman? Bayram; çocuklar için, yaşlılar için kısaca herkes için önemli ve mübarek bir gündür. Küslerin barıştığı insanların birbirlerine yardım ettiği bayram günlerini özlemle anıyoruz. ? sorusu da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor, memleketlerine gidecekler takvimlerini tatile gidecek aileler de tatil programlarını ayarlamaya çalışıyor. kaç gün oldu? ve tarihi hakkında tüm detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 26.7.2019 09:13 Güncelleme Tarihi: 26.7.2019 09:13
Kurban Bayramı ne zaman? 2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu? Bayram tatili ve tarihi hakkındaki tüm detaylar burada!

Her yıl coşkuyla kutlanan bayramlar herkesin sevinç kaynağı. Geçtiğimiz aylarda Ramazan bayramını geride bırakmışken şimdi ise önümüzde yeni bir bayram sevinci var. İslam alemi açısından oldukça önemli olan vatandaşların ibadetlerini yerine getirebilmeleri açısından bir fırsat sunarken aynı zamanda için de önemli. Tatile gidecekler olanların hazırlıklara başlamasının dışında aynı zamanda kurban kesecek vatandaşlar da araştırmalar yapıyorlar. Kurban gerek kişisel gerekse toplumsal olarak çeşitli yararlar sağlayan mali bir ibadettir. Buna göre; kutlanacak? 2019 kaç gün oldu? İşleri Başkanlığı'ndan bayram takvimi ile ilgili açıklama geldi. İşte detaylar..

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2019 DİYANET TAKVİMİ!

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 Kurban Bayramı tarihini kamuoyuna duyurdu.

Kurban Bayramı takvimi haberimizde yer alıyor. İşte o detaylar...

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Kurban Bayramı ne zaman? 2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu? Bayram tatili ve tarihi hakkındaki tüm detaylar burada!
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