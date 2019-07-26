Meteoroloji'den bu iller için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 26 Temmuz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne ilişkin beklediği hava durumu tahmin raporlarını son dakika olarak duyururken, bazı iller için de sağanak yağış uyarısında bulundu. Yurt genelinde yüksek sıcaklıklar büyük ölçüde hissedilirken, kuvvetli yağışlar da zaman zaman etkisini gösterebiliyor. Bu da, önümüzdeki günlerde tatil ya da çeşitli planlar yapacak olan vatandaşları hava durumu hakkında detaylı bilgi edinmeye yönlendiriyor. Tam bu noktada ise, Meteoroloji tarafından bugüne ilişkin beklenen sıcaklık raporu açıklandı. Ülke genelindeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağını belirten MGM, Doğu Karadeniz'deki bazı illerde görülebilecek yağışlara dikkat çekti.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Sizler için hazırladığımız haberimizden, 26 Temmuz 2019 Cuma gününe ilişkin Meteoroloji'nin son dakika tahminlerini bulabilir, merak ettiğiniz illerin hava durumu değerlerini görüntüleyebilirsiniz.