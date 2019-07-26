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'den son dakika ve yağış uyarısı! Bugün ve yarın hava nasıl olacak? 26 Temmuz 2019

Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı geldi. Plan yapmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştıran vatandaşlar gözlerini Meteoroloji'ye ait son tahminlere çevirdi. Giresun'un iç kesimleriyle ve 'nin yüksek kesimlerinde yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağış bekleniyor. İşte illerimize göre saatlik hava durumu tahmin raporları...

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2019 19:48 Güncelleme Tarihi: 26.7.2019 20:01
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı! Bugün ve yarın hava nasıl olacak? 26 Temmuz 2019

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Giresun'un iç kesimleri ile ve 'nin yükseklerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İşte illerimize göre saatlik hava durumu tahmin raporları...

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı! Bugün ve yarın hava nasıl olacak? 26 Temmuz 2019
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