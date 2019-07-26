Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı! Bugün ve yarın hava nasıl olacak? 26 Temmuz 2019

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Giresun'un iç kesimleri ile Trabzon ve Rize'nin yükseklerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İşte illerimize göre saatlik hava durumu tahmin raporları...