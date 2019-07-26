Rüyada ceviz görmek farklı farklı yorumlarla karşımıza çıkıyor. Uyku halinde görülen rüyalar kısa ve uzun olabilir. Bazıları hatırlanırken bazıları unutulabilir. En sık görülen rüyalardan biri olan '' Rüyada ceviz görmek ne anlama gelir? '' sorusunun yanıtı ise merak ediliyor. Rüyada ceviz görmek genel olarak cevizin rüyada nasıl görüldüğüne bağlı olarak yorumlanabilir. Rüyada ceviz yemek, büyük bir şanssızlıktan kurtulmak anlamındadır.

RÜYADA CEVİZ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

RÜYADA CEVİZ TOPLAMAK

Ceviz toplamak Aile yaşantınızın mutlu olmasının belirtisidir. Rüyadada bir bahçede ceviz toplayıp biriktirdiğini görmek, bir kadın tarafından gelecek mala işarettir. Eğer Rüya esnasında gördüğü cevizin kabuğu soyulmuş ise, kendisine kifayet edecek derecede rızıklanır. Rüyada çürük ceviz birisinin sizi kandırılacağını belirtir.

RÜYADA CEVİZ AĞACI GÖRMEK

Ceviz ağacı: kötü ve açgözlü bir adamla karşılaşacağınıza yorulur. Ceviz ağacından düşmek ise başınız belaya girecek ancak kurtulacaksınız anlamına gelir. Ceviz koparmak mecburi bir seyahat nedeniyle sevdikleriniz ayrı kalacağınız anlamındadır.

RÜYADA CEVİZ YEMEK

Rüyada ceviz yemek, büyük bir şanssızlıktan kurtulmak anlamındadır. Rüya sahibi için yaşadığı uğursuzluklardan kurtulmak olarak kabul edilir. Tatsız ve kötü günlerin biteceği, rüyayı gören kişinin çok zorlu günleri atlatacağı, keyfinin ve ağız tadının tekrar yerine geleceği olayların başlayacağı anlamına gelir. İyi bir rüya olarak kabul edilir ve rüya sahibinin mutsuz bir dönemden mutlu bir döneme geçeceği, kişisel sorunları düzelteceği ve işi ile beraber, normal hayatında da aklı selim kararlar alıp hayatını iyi yöne doğru yönlendireceği rivayet edilir. Ayrıca henüz kimse tarafından bilinmeyen ve bulunmamış olan bir zenginliğe de işaret edebilir.

RÜYADA BİRİNİN CEVİZ VERDİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada birinin ceviz verdiğini görmek, rüyayı görenin eline geçecek hazine veya gömüye işarettir. Rüyada bir kimsenin kendisine ceviz verdiğini ancak yiyemeden geri aldığını görmek, kendisine yapılan bir bağıştan geri dönüleceğine işaret eder. Rüyada birinin ceviz verdiğini görmek bir kimsenin işi sebebiyle uzun bir yolculuğa çıkmaya işaret eder.

RÜYADA CEVİZ İÇİ SATIN ALDIĞINI GÖRMEK

Rüya sahibinin rüyasında ceviz içi satın aldığını görmesi kişinin başarılı bir ticaret hayatına sahip olacağı şeklinde yorumlanır.

RÜYADA YEŞİL CEVİZ AĞACI GÖRMEK

rüyada yeşil ceviz ağacı görmek günlerinin çoğunu hastalıkla boğuşarak geçirdiğine rivayet eder. sıkıntılarının sona ereceğine ve daima helal kazanç sağlayacağına, gelecekte çok zengin olacağına delalet etmektedir.

RÜYADA KURUMUŞ CEVİZ AĞACI GÖRMEK

Kurumuş ceviz ağacı para durumunuzun bozulacağını işaret eder.

Ceviz ağacı yıkılırsa yakınlardan boyu uzun birisinin ölümünü haber verir.

RÜYADA CEVİZ TOPLAYIP YEMEK

Bir kimsenin rüyada ceviz toplayıp yediğini görmesi, kendisine bir kadın tarafından gelecek mala delâlet eder. Rüyada ceviz ağacının yapraklarının düştüğünü veya onları topladığını görmek, büyük bir adamdan gelecek hayra ve ele girecek nimete işaret eder.