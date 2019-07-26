Rüya görmek oldukça mucizevi bir olay olarak bilinir. Gün boyu zihin yoğunluğuna göre rüya görmemiz değişebilir. En sık gördüğümüz rüyalar içerisinde kan görmek yer alıyor. Kan görmenin iyi veya kötü yorumları olabiliyor. Peki Rüyada kan görmek ne anlama gelir? Rüyada kan görmenin anlamı nedir? Rüyada kan görmek genel hatlarıyla haram bir işe bulaşma olarak yorumlanmaktadır.

RÜYADA KAN GÖRMEK NEDİR?

Rüyada kan vermek - rüyada kan bağışlamak; gerçek anlamı gibi yorumlanan rüyalardan biridir. İçinde bulunulan kötü durumdan birilerinin yardımı ile kurtulmaya ve rahata erişileceğine işaret eder. Rüyada bir başkasına kan verdiğini görmek zenginlik manası da taşımaktadır. Kişi fakir ise şansı yaver gidecek ve yeni fırsatlar ile karşılaşacaktır.

Rüyada kan tükürmek; kanın ağızda birikerek tükürüldüğünü görmek bir kimse hakkında kötü sözleri işiteceğiniz manasına gelir. Fazla kan tükürmek yani kanın sizden çıktığını görmeniz maddi durumunuzun biraz düşeceğine delalet eder. Ancak bir miktar para elinizden çıkabilir.

Rüyada kan ağlamak; ağladığını ve aynı zamanda kan aktığını görmek bir fırsatın geleceğine fakat sizin bu fırsatı kaçıracağınıza delalet eder. Rüya sahibi bundan dolayı biraz pişmanlık yaşayacaktır. Ayrıca rüyada kan ağladığının görülmesi rüya alimlerine göre bir kişiye kin beslemek ve o kişiyi sevmemek olarak yorumlanmaktadır.

Rüyada kan işemek; büyük bir hastalıktan kurtulup refaha ermeye işaret eder. Ayrıca bu rüyanın anlamı uzun bir yolculuğa çıkmak ile de yorumlanır. Az miktarda görülmesi ise elinizdeki malın azalması şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada kanlı gömlek görmek; yakın akrabalara yorulmaktadır. Rüyada kanlı gömlek giydiğini görmek sevilen bir kişiye kırılmak ve gönül koymak manasına gelir. Kendi gömleğine başkasının kanı bulaşmış ise o kimsenin arkasından konuşulacağı şeklinde yorumlanır. İnsan kanı ev halkının harcamalarına işarettir.

Rüyada kan kustuğunu görmek; sevdiğiniz bir kişiden ayrılacağınız manasına gelir.

Rüyada kan akması; Zengin kimse için mallarının azalmasına ve bir miktar düşüşe geçmesine delalet eder. Fakir kimsenin rüyada bir yerinde kan aktığını görmesi işlerinin daha iyiye giderek zengin olmasına delalet eder.

RÜYADA KANLI ELBİSE GÖRMEK:Bekar bayanlar için gönül ilişkisinde yanılgıya düşmeye ve kötü niyetli insanlarla karşılaşmaya, nişan atmaya ve düğün tarihinde sorunlar çıkmasına, evli bayanlar için düşük yapmaya ve gebe kalmaya engel olan bir hastalığa yakalanmaya alamettir. Kanlı elbise giydiğini gören kişi eşinden ayrılır. Kaza geçirerek hastanede yatmak, namusuna laf getirecek davranışlarda bulunmak, yüz kızartıcı suçlara karışmak şeklinde de yorumlanır.

RÜYADA KANLI ÇARŞAF GÖRMEK:Rüya sahibinin birine yaptığı fenalıktan sonra duyduğu pişmanlığı ifade eder ve bu durumun vicdan azabıyla uzun müddet yaşanacağını bildirir. Başkasının sakat kalmasına ya da ölümüne neden olacak bir kazaya karışmak, anlık dikkatsizlik yüzünden telafi edilemeyecek yanlışlar yapan rüya sahibinin günahlarla dolu yaşantısına dikkat çeker.

RÜYADA GÖZÜNE KAN OTURMASI:Başkasına ait olan mala ya da kazanca sahip olmak istenildiğini, kişiye hak olmayan bir paranın zimmete geçirileceğini ve hayrının görülmeyeceğini, kendisiyle beraber günahsız insanları da haram mala teşvik eden rüya sahibinin iki yakasının bir araya gelmeyeceğini işaret eder.