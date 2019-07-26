Rüyada sigara içmek ne anlama gelir? Rüyada sigara içtiğini görmenin anlamları..

Rüyada sigara içmek, rüyayı gören kişiye göre değişir. Örneğin rüyada sigara içtiğini gören kişi erkekse hayırlıdır, sabrının sonunda istediğine ulaşacağını gösterir. Eğer rüyasında sigara içtiğini göre kişi kadınsa maddi manevi bazı sorunlar yaşayacağına işaret eder. Buna göre; rüyada sigara içmek ne anlama gelir? İşte detaylar..

RÜYADA SİGARA İÇMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada sigara içmek kişiden kişiye farklılık gösterir. Bir erkeğin rüyada sigara içmesi çok hayırlıdır, sabrının sonunda selamete kavuşacağına delalet eder. Bir kadının sigara içmesi bazı sorunların yaşanmasına, bekâr bir kızın sigara içmesi parası için biriyle nikâh yapacağına, orta yaşlarında bir kişinin rüyasında sigara içmesi ise sevdiği bir kişiden elinde olmayan nedenlerden dolayı ve istemeye istemeye ayrılmasına delalettir.

Rüyada sigara içmek genel anlamda iyiye yorumlanır, kişinin hedeflerinin gerçekleşeceğine ve güzel bir hayat süreceğine delalet eder. Sigara içmek aynı zamanda hem iş hem de özel hayatla ilgili karar değişikliklerine, yeni yollar ve yeni çözümler aramaya da işarettir. Rüyasında sigara gören kişinin tüm işleri yolunda gidecektir. Bazı rüya tabirlerine göre sigara dini vecibelerin ihmal edildiğine de işaret eder.

Rüyada sigara içtiğini görmek enerji dolu kişiliğiyle, çevresindeki insanların dikkatini üzerine çeken kişiye işaret eder. Rüyada sigara içtiğini görmenin İslami yorumu rüya sahibinin, dini vecibelerini terk etmesine ve dünya nimetlerine yoğunlaşmasına yorumlanır. Rüyada sigara içmenin diyanet yorumu ise, maneviyatının zayıflığına, maddi imkanlarının üst seviyede olmasına işaret eder. Rüyada sigara içtiğini görmek hakkında İmam Nablusi yorumu dünyalık ve ahiret işlerinde, çok hayırlı bir haber duymaya delalet eder. Rüyada başkasının sigara içtiğini görmek girdiği her ortamda, ilgi odağı olan ve insanlara kendini sevdiren birine işaret eder.

RÜYADA SİGARA GÖRMEK

Rüyada kendisini sigara içerken görmek, bir erkek için, karşılaşılacak bir çok zorluktan sonra başarıya ulaşılacağını belirtir. Orta yaşlı ise, bozmak zorunda kalacağı iyi bir arkadaşlığa işaret eder; Bekar bir kız rüyada sigara içmek varlıklı bir kişiyle evleneceğine işaret eder. Evli veya çalışkan bir kadın için üzüntülü ve sıkıntı verici günlerin yaklaştığına yorumlanır. Sigara almak yeni planlar içerisinde olduğunuzu işaret eder.

Yeni planlar yapacaksınız. Gelecekte birçok işiniz yolunda gidecek ve birçok hayaliniz gerçekleşecek.

Hoş ama oyalayıcı laf, konuşmadır. Sigara dumanı sıkıntıdır.

Yeni planlar yapacaksınız. Gelecekte birçok işiniz yolunda gidecek ve birçok hayaliniz geçekleşecek.

Rüyada sigara içtiğini görmek; eğlenceye olan düşkünlüğünüze, dostlar tarafından bir davete çağırılacağınıza, sigarayı attığını görmek; kötü bir haber alacağınıza işarettir.

RÜYADA SİGARA İÇMEYEN BİRİNİN SİGARA İÇTİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada sigara içmeyen birinin sigara içtiğini görmek sevdiği kişiler ile çok büyük mutluluk duyacağına, ancak daha sonra şansının yaver gitmesi ile çok rahat edeceğine, eline geçen fırsatları çok iyi bir şekilde değerlendireceğine büyük kazançlar elde edeceğine, üzüldüğü konularda sevdiği kişilerden yardım alacağına, şansın ve kısmetin açılacağına, rüya sahibinin işinin gücünün rast gideceğine, başarısının artacağına, neşesinin ve ağız tadının yerine geleceğine, hayatını düzene sokmak için yapacağı şeylerin ters tepeceğine, sevdiği kişiler ile yola çıktığı işlerin ister istemez bir noktada kilitlenip kalacağına, sıkıntılarının ve sorunlarının en kısa zamanda sona ereceğine, sıkıntısı ve derdi olan herkese destek olacağına, yaptığı çok güzel ve hayırlı işler sayesinde sırtının hiçbir zaman yere gelmeyeceğine rivayet etmektedir.

RÜYADA SİGARA İÇEN BİR ERKEK GÖRMEK

Rüya sahibinin hanım olması ve bekâr olması durumunda makam sahibi, iyi giyimli, yüksek tahsilli, kariyer sahibi, varlıklı ve asil bir insanla karşılaşacağı ve ondan etkileneceği, o erkeğinde kendisine karşılık vererek, ileride mutlu olacakları yuvayı kurmak adına ilk adımı atacaklarına işaret eder. Fakat rüya sahibi zaten erkekse o halde bu özelliklerde bir kişi ile tanışacağı anlamına gelir.

RÜYADA SİGARA İÇEN BİR KADIN GÖRMEK

Rüyayı gören kişi için iyi olduğu söylenemeyecek nitelikte bir rüyadır. Uğursuzluk olarak kabul edilir ve şanssız olmaya, kısmetsiz kalmaya, zorluklarla ve aksiliklerle karşılaşmaya bu nedenle de kötü günler geçirmeye alamet eder.

RÜYADA BAŞKA BİRİSİNİN SİGARASINI İÇMEK

Hayatını istediği gibi sürdürmekte zorlanan rüya sahibinin tek başına aldığı sorumlulukların artık ağır gelmeye başladığını, dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu ve bu süreçte ailesinden destek bekleyeceğini gösterir. Eğitim hayatını sürdürürken çalışmak zorunda kalmaya, para kazanmak için kendine vakit ayırmadan yaşanması yüzünden bir süre sonra bocalama içine girileceğine ve mutsuz olunacağına tabir edilir.