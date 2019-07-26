Son dakika: İstanbul’da küçük kıza cinsel istismar dehşeti! Takip edip evine girdi, taciz edip video çekti

İstanbul Eyüp Sultan'da yaşanan istismar olayı mide bulandırdı. 12 yaşındaki küçük kızı evine kadar takip eden 28 yaşındaki şüpheli Özgür G., küçük kızı kandırarak eve girdi. Burada mağduru cinsel olarak taciz edip video geçen şüpheli kısa süre sonra zilin çalmasıyla kaçtı. Olay ardından yakalanan şüphelinin telefonundan çok sayıda istismar ve taciz içerikli videolar çıktı. Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

KÜÇÜK KIZ HER ŞEYİ ANLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 12 yaşındaki küçük kızın ifadesine yer verildi. Mağdur kız ifadesinde, olay günü okuldan geldiğini, kısa süre sonra kapılarının şiddetli bir şekilde çaldığını, annesini arayarak durumu bildirdiğini, annesinin 'Kapıyı açma' diyerek kendisini uyardığını kaydetti. Kapıdakine kim olduğunu sorduğunu, şüphelinin de 'Alt komşunuzum, aşağıya su damlıyor, musluklara bakabilir miyim, hemen bakıp çıkacağım' diyerek içeri girmek istediğini, kendisinin tedirgin bir şekilde yavaşça kapıyı açtığını, şüphelinin sorular sorduğunu, muslukları kontrol ettiğini, en son banyoya gittiğini ifade etti.

Şüpheli Özgür G.'nin kendisini Burak olarak tanıttığını, yaşını sorduğunu ve 'Senin yaşında Ceren adında bir kardeşim var, sana sarılabilir miyim?' dediği ve sarılıp yanağını öptüğünü belirtti. Kendisini kucağına aldığını, 'Her istediğimi yapar mısın' dediğini anlattı. Bu sırada küçük kızın inmek için ısrar ettiğini, şüphelinin kendisini abisinin odasına götürdüğünü, bu sırada kaçtığını, şüphelinin cebinden çıkarttığı bıçak ile kendisini korkuttuğunu kaydetti.

20 DAKİKA BOYUNCA KÜÇÜK KIZA İSTİSMAR

Şüphelinin ağlayarak istediklerini yaptığını, bu sırada üzerindekileri çıkararak kendisini taviz ettiğini ve cep telefonu ile görüntülerini çektiğini, sonrasında kendisini taciz etmeye devam ettiğini anlattı. Ağlamaya devam ettiğini, ses çıkarırsa kendisini bıçaklayacağını düşündüğünü, sonrasında cinsel tacizlerine devam ettiğini, bir süre sonra kapı çaldığını belirtti. 'Annem geldi' demesi üzerine şüphelinin toparlanarak kaçtığını, toplam 20 dakika kaldığını kaydetti.

İddianamede, mağdurun annesi müşteki F.B.'nin de ifadesine yer verildi. Müşteki anne ifadesinde, kızının kendisini aradığını, kapının ısrarla çaldığını söylediğini, kendisinin kapıyı kimseye açmamasını tembihlediğini anlattı. Küçük kızın 'Anne dışarıda bir adam var, alt komşumuzmuş, evlerine su sızıyormuş' dediğini, kendisinin de 'Sakın kapıyı açma, biz gelince ilgileniriz' diyerek telefonu kapattığını belirtti. Bir süre sonra kızının kendisini arayarak taciz olayını çığlık atarak anlattığını, hemen eşi ile birlikte eve geldiklerini ve şüpheliden şikayetçi olduklarını ifade etti.

"TAKİP ETTİM, EVİNE GİRDİM, VİDEO ÇEKTİM"

İddianamede şüphelinin savunmasında, bir binanın önünden geçerken küçük bir kız gördüğünü, arkasına takılarak onu takip ettiğini, bir binaya girdiğini gördüğünü, ardından o binaya girerek tahminle küçük kızın katına çıktığını ve mağdura 'komşunuzum, musluklara bakacağım' diyerek içeri girdiğini anlattı. Şüpheli, mağdura sarılmak istediğini, sarıldığını ve yanağından öptüğünü, mağdurun telefonunun çaldığını, ancak telefondaki kişi ile ne görüştüğünü bilmediğini, sonrasında mağdura üzerindekileri çıkarmasını ve yüzüstü yatağa yatmasını söylediğini, telefonuyla mağdurun videosunu çektiğini, videoyu çektikten sonra kendini kötü hissettiği, mağdurun anlattığı diğer suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.

Olayın gerçekleştiği yerdeki kamera kayıtları incelendi. Mağdur küçük kızın öğle saatlerinde tek başına sokaktan geçtiğinin görüldüğü, görüntü kaydının devamında bir aracın kadraja girdiği, şüpheli kullanımında olan aracın mağdurun ikametinin önüne park ettiği ve şüphelinin mağdurun ikametine girdiği belirlendi. Şüphelinin küçük kızın bulunduğu binada yaklaşık 33 dakika kaldıktan sonra çıktığı tespit edildi.

O VİDEO ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin ele geçirilen cep telefonu üzerinde yapılan incelemede, mağdur kıza ait çıplak şekilde bir görüntü kaydının bulunduğu belirlendi. Görüntülerde şüphelinin telefonla başkasıyla konuşur gibi, "Usta geldin mi sen? Şimdi ev sahibi yokmuş da ev sahibini bekliyoruz, bir dakika bekle sen, ben seni arayım tamam, beş dakika sonra arayacağım seni. Ses gelmiyor oradan (mağdurun sesi)" şeklinde konuştuğu kaydedildi.

TELEFONUNDA CİNSEL İSTİSMAR VİDEOLARI BULUNDU

Ayrıca telefonda yine gizlice takip ettiği kadınların özellikle bacak ve kalça kısımlarını hedef alarak fotoğraf-videolar çektiği tespit edildi. Şüphelinin telefonunda, kadınlar tuvaleti olduğu anlaşılan bir yere yerleştirilen cihazla elde edilen gizli çekilmiş fotoğraflara da rastlanıldı. Şüphelinin telefonunda ayrıca yine cinsel taciz içerikli çok sayıda videonun bulunduğu belirlendi.

İddianamede, şüphelinin olay günü on iki yaşını tamamlamamış mağduru okul sonrası evine kadar takip ettiği, mağdur evine girdikten sonra şüphelinin ikamet kapısına gelerek ve mağduru ikna ederek ve yanıltarak eve girdiği, bu haliyle konut dokunulmazlığını ihlal ettiği, ev içerisinde şüphelinin mağduru bıçakla korkutmak ve tehdit etmek suretiyle hürriyetinden yoksun kıldığı ve bunu cinsel istismar saikiyle yaptığı kaydedildi. Yine iddianamede, bıçakla mağduru yüzüstü yatırmaya zorladığı, mağduru yarı çıplak vaziyette bir müddet tuttuğu, bu haliyle mağduru izlediği, mağdurun çıplak vaziyette görüntülerini çektiği ve video kaydı alarak özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği, mağduru bir süre cinsel olarak taciz ettiği ve sonrasında elinde olmayan nedenlerle eylemine son verdiği kaydedildi.

AĞIR CEZA'DA YARGILANACAK

Tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheli Özgür G. hakkında 'Çocuğun Cinsel İstismarı', 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek', 'Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Müstehcen Yayınların Üretiminde Çocukları Kullanmak' suçlarında hapis cezası talep edildi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.