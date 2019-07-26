Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ ile 25 Temmuz Süper Loto sonuçları hızlı bilet sorgulama sayfası

Birçok vatandaşın merakla sonuçlarını beklediği 25 Temmuz Süper Loto çekilişi bugün Milli Piyango İdaresi tarafından yapıldı. Süper Loto çekilişi MPİ'nin resmi sitesinden canlı olarak takip edildi ve sonuçlar belli oldu. Peki, Süper Loto'nun heyecan dolu yeni hafta çekilişinde kazandıran numaralar hangileri oldu?

Süper Loto çekilişi her hafta olduğu yine Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlendi ve şanslı numaralar saat 21:15'te belli oldu.

İşte Süper Loto'nun bu haftaki çekilişine ilişkin detaylar ve kazandıran numaralar...