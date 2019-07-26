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çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ ile Süper Loto sonuçları hızlı bilet sorgulama sayfası

On binlerce şans oyunu tutkununun en büyük heyecan kaynaklarından çekilişinin bugün sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2019 tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları az önce belli oldu. İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekiliş sonuçları ve bütün son dakika gelişmeleri sabah.com.tr’de. Bilet sorgulama işlemini haberimizden yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.7.2019 10:11 Güncelleme Tarihi: 26.7.2019 10:11
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ ile 25 Temmuz Süper Loto sonuçları hızlı bilet sorgulama sayfası

Birçok vatandaşın merakla sonuçlarını beklediği 25 Temmuz Süper Loto çekilişi bugün Milli Piyango İdaresi tarafından yapıldı. Süper Loto çekilişi MPİ'nin resmi sitesinden canlı olarak takip edildi ve sonuçlar belli oldu. Peki, Süper Loto'nun heyecan dolu yeni hafta çekilişinde kazandıran numaralar hangileri oldu?

Süper Loto çekilişi her hafta olduğu yine Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlendi ve şanslı numaralar saat 21:15'te belli oldu.

İşte Süper Loto'nun bu haftaki çekilişine ilişkin detaylar ve kazandıran numaralar...

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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ ile 25 Temmuz Süper Loto sonuçları hızlı bilet sorgulama sayfası
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