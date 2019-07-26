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Umursamaz baba kızının canını hiçe saydı

’da bir kamyonetin kasasına binen çocuğun tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Diğer sürücüler korna çalarak uyarsa da umursamaz baba kimseyi dikkate almadı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2019 09:46 Güncelleme Tarihi: 26.7.2019 09:54
Umursamaz baba kızının canını hiçe saydı

Dün 17.00 sıralarında görüntülenen olayda bir çocuk kamyonetin kasasına binerek canını tehlikeye attı. Hiçbir güvenlik önlemi olmamasına rağmen kamyonun arkasında yolculuk yapan çocuk, araç trafikte seyir halindeyken ayağa kalkarak yürekleri ağızlara getirdi.

YOLCULAR KORNA ÇALIP UYARDI, KİMSEYİ UMURSAMADI

Yolda giden araçların kornayla uyarısına rağmen umursamaz baba kimseyi dikkate almadan aracını sürmeye devam etti.
Babası önde otururken çocuğun kasada yolculuk yaptığı o anlar ise kameralara yansıdı.

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Umursamaz baba kızının canını hiçe saydı
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