Yolcu otobüsü minibüse çarptı: 3 ölü, 11 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

Ordu'nunFatsa ilçesinde yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 12.30 sıralarında Dolunay Mahallesi Kulukent mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Trabzon'a gittiği öğrenilen Adil Yenigün yönetimindeki otobüs, kavşaktan dönerek bir anda önüne çıkan Sevda Ara'nın kullandığı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle 15 metre sürüklenen minibüste bulunan 6 kişi, otobüste bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar Fatsa Devlet Hastanesi, Ünye Devlet Hastanesi ve Fatsa'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Sevda Ara, Elif Uyur ve Barış Altay hayatını kaybetti. Kazada Ergin Kaya, Fatma Nur Açıkgöz, Yusuf Uyu, Devran Ara, Veysel Kargün, Şule Çekilmiş, Kardelen Çekilmiş, Hamide Topal, Asuman Durmuş, Adil Yenigün ve Arif Kaya yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.