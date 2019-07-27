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Ahlak polisinden masaj salonlarına baskın

ahlak polisi, kentte hizmet veren masaj salonlarına baskın yaptı. Baskında 3 tane ruhsatsız salon kapatılırken önlüksüz masözlere ise ceza yazdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2019 08:41 Güncelleme Tarihi: 27.7.2019 08:42
Ahlak polisinden masaj salonlarına baskın

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda polis memurunun katılımıyla masaj salonlarına baskın yaptı. 40 tane masaj salonunun denetlendiği baskında polis herhangi bir suç unsuruna karşın salonları didik didik aradı.

7 MASAJ SALONUNA DA İDARİ PARA CEZASI

Ahlak polisi, 20 timden oluşan 150 personelle birlikte eş zamanlı yaptığı baskınlarda 40 tane masaj salonuna girdi. Salonlarda 200 işletmeci, çalışan ve müşterinin GBT sorgusu yapıldı. Ekipler ruhsatsız oldukları tespit edilen 3 salonu kapatırken, sigortasız personel çalıştıran 4 iş yerine de işlem yaptı.Ekipler salonlarda hijyen ve temizliğe de dikkat etti. Sigara içilen 3 iş yeri ile masözleri önlüksüz çalıştıran 7 masaj salonuna da idari para cezası uygulandı.

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Ahlak polisinden masaj salonlarına baskın
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