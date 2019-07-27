Bilge Köyü’nün bilge kızları

BUGÜN NELER OLDU

Onlar Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağı Bilge köyünün bilge kızları: Remziye, Zeynep ve Hilal Çelebi... Üçü de acının içinden Darüşşafaka'nın uzattığı eğitim eliyle çıkıp bir yıldız gibi parladı. Bilge köyünde 4 Mayıs 2009'da Sevgi Çelebi ile Habip Arı'nın nişan töreni için biraraya gelenlerin bulunduğu köy muhtarı Hacı Halim Çelebi'nin evine, uzun namlulu silahların kullanıldığı bir saldırı düzenlendi. 7'si çocuk, köy muhtarı Hacı Halim Çelebi ile imam Hacı Kazım Ozan'ın da aralarında bulunduğu 44 kişi hayatını kaybetmişti. Birçok çocuk öksüz ve yetim kalmıştı. Darüşşafaka Eğitim Kurumları, katliamda anne ve babasını kaybeden ilköğretim okulu öğrencileri Zeynep, Hilal, Remziye, İnan ve Ali Çelebi'nin eğitimlerini İstanbul'da sürdürmeleri için harekete geçti. Darüşşafaka Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Davut Ökütçü, Mardin'e gitti ve bu çocukların elini sımsıkı tuttu. Onları Daçka Darüşşafaka'ya getirdi.Kendisi de Darüşşafakalı olan Ökütçü, bununla da yetinmeyip, hafta sonları bu çocuklara Florya'daki evinin kapılarını açtı. Onları aile sıcaklığından mahrum etmedi. Ökütçü de Türk Eğitim Vakfı (TEV) bursu ile yurtdışına gitmiş, Koç Holding'in üst basamaklarına kadar çıkmıştı. Ve bu çocukların en büyük rol modeli oldu. 3 kız kendilerine sunulan eğitim olanakları ile başarılı olurken, İnan ve Ali eğitimlerinin ikinci yılında başarı gösteremeyip, köylerine dönmek zorunda kaldı. Ve o gün Mardin'e gidip, ellerini tutan bir baba sıcaklığı ile onları saran Ökütçü, 3 kızın tüm anlarında bir baba gibi yanlarında olmaya çalıştı. Yakalandığı akciğer kanserine rağmen, yaktıkları eğitim meşalesiyle aydınlattıkları kızlarını hiç yalnız bırakmayan Ökütçü, kansere eğitime adanmış hayatlarla meydan okuyor. Geçen yıl Remziye Darüşşafaka'dan mezun olup Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanırken, Davut amcası yanındaydı. Şimdi ise Zeynep ve Hilal mezun oldu. Davut amcaları yine mezuniyet töreninde onların yanındaydı. Mardin'de sıkıca ellerini tuttuğu kızlarının mezuniyet töreninde gururla bir baba gibi yerini aldı. Zeynep ve Hilal üniversite sınavında da başarı gösterdiler. Üniversiteli olmak için şimdi tercihlerini yapacaklar. Onlar da Remziye gibi hukuk okumak istiyor. Ökütçü duygularını şöyle aktarıyor: Daha dün gibiydi onları Mardin'den alıp İstanbul'a geldiğim gün. 10 yıl ne kadar da çabuk geçmiş. Ne kadar eğlenirdik haftasonları bizim evde bir araya geldiğimizde. Parklarda tahterevalli oynarken pek keyifliydik. Ta ki ödev yapma saati geldiğinde asılan suratlara kadar. Artık sıcak yuvaları Daçka Darüşşafaka'daki eğitimleri tamamlandı üniversiteli oldular. Yolunuz açık olsun kardeşlerim, kızlarım.Hilal'in Bahçeşehir Üniversitesi'nden yüzde 80 burs alıp okuyabileceğini, Zeynep'in ise henüz tercihlerini düşündüğünü söyleyen Ökütçü, çocukların hayatını yeniden yaratan Darüşşafaka ile ilgili ise şunları söyledi: Darüşşafaka, sınavlara girip, başarmış, ebeveyn yoksunu, yetenekli, maddi desteğe ihtiyacı olan onlarca çocuğa kucak açan,156 yıllık misyonu çerçevesinde geliri tamamen halkın bağışlarından oluşan ilk ve tek halk mektebi...hukuk fakültesini kazanmasının ardından geçen yıl eski günlerdeki gibi Ökütçü'nün Florya'daki evinde toplanan kızların, aile buluşmasına SABAH tanıklık etmişti. Son dönemde çok buluşamıyorlardı. Çünkü Ökütçü, akciğer kanserine yakalanmıştı. Tedavisi kontrol altına alınan Ökütçü, her fırsatta kızlarıyla bir araya gelmeyi sürdürdü. O buluşmada, Remziye gibi, Hilal ve Zeynep de neden hukuk okumak istediklerini "Yaşadıklarımızla ilgili' diye özetlemişlerdi.Buradaki eğitimle kızların neler başarabileceğini, eğitimle nasıl hayatların değişeceğini göstermiş olduk. Çok güçlü bir kadın olmak istiyorum. Ya hukuk okuyacağım yada uluslararası ilişkiler, henüz karar vermedim8 yaşımdan bu yana hukuk okumak istiyordum hayalime kavuştum. İnsanlara yardım edeceğim.Köyümden geldikten sonra hep ağlıyordum. 'Evime gideceğim' diyordum. İlk kez bu yıl ağlamadım. Ailem için bir şeyleri değiştirmek için buradayım. Kesinlikle hukuk okuyup ceza hukukçusu olacağım.