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ürünler 2 Ağustos indirim kataloğu! BİM aktüel kataloğunda dev fırsat indirimi!

, bu hafta satışa sunacağı indirimli kataloğun tam sayfa listesini resmi internet sitesinden paylaştı. Her hafta yoğun ilgiyle karşılaşan ürünler indirimleri bu hafta da ‘’ Toptan Fiyatına Perakende Satış’’ sloganıyla listesini duyurdu. BİM aktüel ürünleri 2 Ağustos tarihli indirimli tam sayfa listesi yayınlandı. 2 Ağustos Cuma BİM aktüel ürünleri kataloğu yayınlanması ile birlikte özellikle ev hanımları tarafından yoğun ilgi görmeye başladı. İhtiyaçlarını bu fırsatlardan faydalanarak almak isteyenler tam listeyi burada bulabilirler. İşte 2 Ağustos indirim katalog listesi…

Giriş Tarihi: 27.7.2019 11:51
BİM aktüel ürünler 2 Ağustos indirim kataloğu! BİM aktüel kataloğunda dev fırsat indirimi!

Yeni haftaya ilişkin ürünler 2 Ağustos indirim kataloğu yayınlandı. Her hafta yeni ürünleriyle bizleri şaşırtan BİM kataloğu bu haftaki listesini raflara dizmeye başladı. 2 Ağustos Cuma günü indirimlerinde Huawei Y5 2018 Cep Telefonu 879 TL. Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 349 TL. Arzum Buharlı Ütü 139 TL. Corby Kameralı Drone 209 TL. Büyük Valiz 109 TL. Orta Valiz 99 TL. Küçük Valiz 89 TL. Çocuk Valiz 99 TL. Fakir Saç Kurutma Makinesi 75 TL. Erkek Günlük Ayakkabı 24,90 TL. Gezer Kadın Terlik 9,90 TL'den satışa sunulacak. İşte yoğun ilgi gören indirim kataloğu…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ YAYINLANDI – 2 AĞUSTOS 2019

BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan tüm ürünleri buradan hemen görüntüleyebilirsiniz.

aktüelin sürpriz ürünlerden haberdar olmak için hemen aşağıda bulunan resme tıklayabilirsiniz.

BİM AKTÜEL KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ

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BİM aktüel ürünler 2 Ağustos indirim kataloğu! BİM aktüel kataloğunda dev fırsat indirimi!
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