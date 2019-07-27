Çamlıca’nın avlusu bayram yeri oldu

BUGÜN NELER OLDU

ÜsküdarBelediyesi bölgedeki kuran kurslarının bitimi nedeniyle Çamlıca Camisi'nde Kur'an Kursu şenliği düzenledi. Yaklaşık 5 bin çocuğun katıldığı şenlikte caminin iç avlusu şişme oyuncaklarla donatıldı, seyyar kalelerle futbol sahaları oluşturuldu. Şenlikte cami dış avlusuna bin 453 metrekarelik dev bir bayrak açıldı. Çocuklar gün boyunca kendileri için hazırlanan oyuncaklarla oynadı. Şenliğe İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, Üsküdar Kaymakamı Murat Safa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Müftüsü Ali Çakmak da katıldı.