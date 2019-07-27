Canını hiçe saymıştı: Kahraman genç konuştu!

Ordu'da fuel-oil dolu kuyuya düşen kediyi kurtarmak isteyen genç az daha canından oluyordu. Olay, dün akşam Ünye ilçesi Burunucu Mahallesi'nde yaşandı. 19 yaşındaki Özgür Ege Şire, çamlık alanda geziyordu, bir kuyudan ses geldiğini fark etti.

ÇEVREDEKİLER VE BEKÇİLER YETİŞTİ

İlçenin Burunucu Mahallesi Çamlık mevkisinde meydana gelen olayda 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgür Ege Şire, çamlık alan içerisinde gezerken yakınlarda bulunan kuyunun içerisine kedisinin düştüğünü gördü. Kedinin fuel-oil dolu kuyu içerisinde daha fazla çırpınmasına dayanamayan genç hemen kuyuya girdi.