Cinayetten yakalandı şehitlerin katili çıktı

Adana'da iki aracını park eden özel güvenlik görevlisi Bahattin Erol'un (39), silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili Şanlıurfa'da gözaltına alınan iki kardeş tutuklandı. Polis ekipleri, maktul ve şüphelilerin ailelerinin kız kaçırma meselesi yüzünden husumetli olduğunu, Abdullah Genç ve Esef Genç'in olaydan 10 gün önce Adana'ya gelerek keşif yaptığını belirledi. Ekipler, cinayeti işlediği iddia edilen Esef Genç'in otomobille, gözcülük yaptığı öne sürülen Abdullah Genç'in ise otobüsle Şanlıurfa'ya kaçtığını tespit etti. Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi 1789 Sokak'ta hafif ticari aracını park eden özel güvenlik görevlisi Bahattin Erol, uğradığı silahlı saldırı sonucu olay yerinde yaşamını yitirmişti. Şüphelilerden Abdullah Genç'in 2017 yılında Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde polis memuru Muhammet Uz'un şehit edildiği, polis Fethi Seven'in ise 10 gün sonra şehit düşmesi olayının zanlısı olduğu tespit edilmişti.

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