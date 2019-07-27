Denizli yine dünyanın en iyileri arasında

BUGÜN NELER OLDU

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı İncilipınar Parkı, dünyada sadece 2 bin 101 parkta dalgalanan Yeşil Bayrak ödülünü bu yıl da almayı başardı. İncilipınar Parkı, Yeşil Bayrak Ödül programı tarafından, dünyanın en iyilerinden biri olarak kabul edildi. Yeşil Bayrak programı kapsamında İngiltere'deki bağımsız sivil toplum kuruluşu Keep Britain Tidy tarafından bu yıl da değerlendirmeye alınan İncilipınar Parkı geçen yıl olduğu gibi yine Denizli'nin gururu oldu. İncirlipınar, Yeşil Bayrak'ı Türkiye'de alan ilk ve tek park oldu.