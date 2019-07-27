Dünyanın en büyük yelkenli kruvaziyeri İstanbul’a demirledi

BUGÜN NELER OLDU

Fransa bayraklı 5 direkli yelkenli yolcu gemisi 'Club Med 2' İstanbul'a geldi. Yunanistan'ın Mikonos Limanı'ndan gelen ve dün sabah saatlerinde Sarayburnu Limanı'na demirleyen geminin 303 yolcusu İstanbul'u keşfe çıktı. 187 metre uzunluğu 20 metre genişliği ve 14 bin 983 ton ağırlığı ile dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemilerinden olan 'Clup Med 2'nin gelişi ile 2019 yılının yaz mevsiminde İstanbul'a bir yolcu gemisi daha gelmiş oldu. Limandaki dev gemi, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekti. Bazı turistler, demirli bulunan gemiyi fotoğrafladı. Bugün akşama kadar İstanbul'da kalacağı öğrenilen geminin içinde yüzme havuzları, sinema salonları, restoranlar, fitnes salonları gibi 5 yıldızlı oteli aratmayacak her türlü konfor bulunuyor.