Işılay Saygın kimdir? Eski Çevre ve Turizm Bakanı Işılay Saygın öldü mü?

Türkiye'nin ilk kadın Çevre ve Turizm Bakanı olan Işılay Saygı, 72 yaşında hayatını kaybetti. Işılay Saygın, Pazartesi günü düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Bilindiği üzere, solunum yetmezliği nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedaviye alınmıştı. Yaşanan bu üzücü durum neticesinde, Işılay Saygı'nın hayatı hakkındaki araştırmalar da yoğunluk kazandı. Peki, Işılay Saygı kimdir, nereli ve neden öldü?

Işılay Saygın Kimdir?

İzmir'de doğan Işılay Saygın, 1973-1980 yıllarında Buca Belediye Başkanlığı yaptı.

12 Eylül askeri darbesiyle görevden ayrılan Saygın, 1983, 1987, 1991, 1995 ve 1999 yıllarındaki seçimleri kazanarak beş dönem İzmir Milletvekilliği yaptı.

Saygın, Tansu Çillerin başbakan olduğu 52. hükümette 23 Şubat – 6 Mart 1996 tarihlerinde ilk kadın Çevre Bakanı olarak görev aldı. Mesut Yılmazın başbakanlık yaptığı 53. hükümette de 6 Mart – 28 Haziran 1996 yıllarında ilk kadın Turizm Bakanı olarak görev yaptı.

Saygın, 51., 52., 54. ve 55. hükümetlerde devlet bakanı olarak görev aldı.