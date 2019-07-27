"Kapadokya turizm potansiyelinin farkına varmalı"

Dört farklı mevsimi de yaşayabilen nadir ülkeler arasında yer alan Türkiye'de, turizm faaliyetleri de büyük çeşitlilik gösteriyor. Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri olan Kapadokya da yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Türkiye'nin tek müze oteli ünvanına sahip olan Ömer Tosun, hem kendi otelinin kuruluş hikayesini hem de Kapadokya bölgesinin turizm potansiyeline ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 2003 yılında hizmet vermeye başladıklarını söyleyen Tosun, "Binlerce yıllık mağara odaların ve birbirinden kıymetli taş evlerin 1998 yılında başlayan, titiz restorasyon çalışmalarının sonucunda 2003 yılında hizmet vermeye başladı. Kapadokya'nın en özel bölgesi olan tarihi Uçhisar kalesinin yamaçlarında yer alan hotelimiz, geçmiş ile bugünü harmanlayan "müze otel" konseptine sahip özel bir yapı." dedi.

"KAPADOKYA BÖLGESİ YOLUN DAHA ÇOK BAŞINDA"

Kapadokya bölgesi turizm anlamında yolun daha çok başında. Daha katetmemiz gereken çok mesafe olsa da geldiğimiz konum da asla küçümsenemez. Bölgemiz birbirinden güzel ve başarılı butik otellerin, eşsiz Balon uçuşlarının ve birçok farklı aktivitenin bir arada buluştuğu çok özel bir bölge konumunda. Ben, Kapadokya'yı gelecekte çok daha parlak günlerin beklediğini düşünenlerdenim. Biz şirket olarak Kapadokya'da ilk olacak lüks termal otel projeleri üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. Kapadokya'ya termal turizmi de kazandırdığımızda bölge, çok daha hızlı bir turizm ivmesi kazanacaktır. Museum Hotel ise şu an özellikle ABD, Brezilya, Çin, Meksika ve yurt içinden misafir ağırlıyor.