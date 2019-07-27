Kurban pazarında son hazırlıklar tamamlanıyor

BUGÜN NELER OLDU

YaklaşanKurban Bayramı öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi hazırlıklarını tamamladı. 11 Ağustos'ta başlayacak kurban kesim ve satış işlemleri için 8 ayrı ilçede tesisleri kurmaya başladı. İlçe belediyeleri de çalışmalarına başladı. Kağıthane Belediyesi de vatandaşların kurbanlıklarını en rahat şekilde satın alabilmeleri için Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi viyadük altında kurbanlık pazaryeri çalışmalarını hızlandırdı. Tacirlerin ve müşterilerin rahatı için Kağıthane Belediyesi tarafından tüm imkanlar seferber edildi. Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de alandaki son çalışmaları yerinde inceleyerek, tacirlerle bir araya geldi. Kurbanlık alışverişi ve kesimi için hazırlanan kurban satış alanı, ilçe sakinlerinin bayramı gönül rahatlığıyla karşılamalarını sağlayacak. Kurban satışı ve kesim yerinde toplamda; 70 metrekare ebadında 128 adet büyükbaş ve 38 adet küçükbaş hayvan çadırı bulunuyor.