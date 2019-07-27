Misophania nedir? Misophania (Sese duyarlılık) belirtileri nelerdir?

Konuşma, hapşırma, gülme, ağlama gibi görsel ve işitsel seslere hassasiyetiniz varsa Misophania olabilirsiniz. Bazıları bu seslere sinir olurken bazıları ise hareketleri ile müdahale edebilir. Bu bağlamda '' Misophania nedir? Misophania belirtileri nelerdir?'' sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte sese duyarlılık hakkında merak edilen detaylar…

MİSOPHONİA NEDİR?

Kişinin kendini kapana kısılmış hissetmesi hastalığın en üst seviyesidir.

Misophonia kelimesi tam anlamıyla "sesten nefret etme", düşük düzeyde sesten hoşlanmama biçimidir. Bu olumsuz deneyimler ile karakterize olan yüksek ya da yumuşak olsun belirli seslerden kaynaklanan bir nörolojik bozukluk olarak düşünülmektedir. Bu terim Amerikan nörolog olan Pawel Jastreboff ve Margaret Jastreboff tarafından bulunmuştur. Genellikle vadeli seçici ses hassasiyetinin yerine kullanılır.

Hiperakuzi aksine Misophonia belirli sesler için spesifiktir. Bu bazı semptomlara neden olan fizyolojik anormalliğin anatomik konumu hakkında çok az bilgi olsa da büyük olasılıkla merkezi sinir sisteminden kaynaklandığı sanılır. Anatomik konumunun hiperakuzinin bulunduğundan daha merkezi olabileceği öne sürülmektedir.

MİSOPHONİANIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

- Sabahları seslerden dolayı öfke ile uyanma

- Yemek yerken çevrede çıkan bütün seslere dair duyarlı olma ve iştahın kesilmesi

- Tiz seslerden nefret etme

- Ani ses karşısında korku ve düzensiz kalp ritmin oluşması

- Ritmik çıkan seslere karşı baş ağrısı hissetme

- Sosyal çevreden uzak durarak evde tek kalma isteği gibi durumlar misophonia belirtileridir.

Tırnak kesme, diş fırçalama, yemek yeme, nefes alma, koklama, konuşma, hapşırma, esneme, yürüme, sakız çiğneme, gülme, horlama, ıslık, televizyon sesi veya öksürük gibi sıradan sesler Misophonia sahibi insanların en çok rahatsız olduğu, hatta öfkelendiği seslerdir.