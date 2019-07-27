Muhterem Nur’un şikâyetine takipsizlik

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MuhteremNur'un 'Müslüm' filminin yapımcısı Mustafa Uslu ile Engelsiz Yaşam Vakfı'nın Genel Sekreteri Ahmet Tayyar Işıksaçan hakkında merhum Müslüm Gürses'e ait olduğu iddia edilen yüzük ve gömleği açık artırma ile sattıkları iddiasıyla savcılığa yaptığı suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi. Kararda açık artırmayla satılan yüzük ve gömleğin Gürses'e ait olduğuna ilişkin herhangi duyuru yapılmadığı, yüzüğün polis ve asker şehit ailelerinin yararına düzenlenen gecede sponsor bir kuyumcu tarafından hediye edildiği, gömleğin de 'Müslüm' karakterini canlandıran Timuçin Esen'in giydiği gömlek olduğu belirtildi. Takipsizlik kararında yüzüğü ve 'Müslüm' filminin ıslak imzalı afişini Ferman Toprak'ın 23 bin liraya, gömleği de Demet Akalın'ın 15 bin liraya şehit ailelerine hayır yapmak için aldıkları anlatıldı.